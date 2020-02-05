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Советника Кличко Белоцерковца будут судить за недостоверное декларирование доходов

Он не внес в декларации за 2016 - 2017 годы недвижимость на 3,8 млн гривен.

Советника Кличко Белоцерковца будут судить за недостоверное декларирование доходов
Дмитрий Белоцерковец
Фото: akcent.org.ua

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VIII созыва, советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца, обвиняемого в декларировании декларирования заведомо недостоверных сведений.

Об этом сообщила в фейсбуке Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как ранее сообщалось, экс-нардеп не внес в декларации за 2016 - 2017 годы объекты недвижимости в столице стоимостью 3,8 млн гривен, которые находились в собственности и пользовании членов семьи.

15 октября 2019 года Белоцерковцу сообщили о подозрении по ст. 366-1 Уголовного кодекса. Сейчас обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в 2018 году Национальное антикоррупционное бюро открыло в отношении Белоцерковца дело по незаконному обогащению.

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