Советника Кличко Белоцерковца подозревают в декларировании недостоверной информации

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему депутату Верховной Рады и советнику мэра Киева, главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко Дмитрию Белоцерковцу о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Об этом экс-депутат сообщил в фейсбуке.

"Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании. Больше, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли", - написал он.

По словам Белоцерковца, подозрение касается того, что его новорожденный сын и жена периодически находились у матери с целью присмотра за ребенком, а это не указано в декларации. Как один из элементов доказательной базы выступают адреса доставки памперсов.

Советник мэра подчеркнул, что проверка Национального агентства по предотвращению коррупции не нашла нарушений в его е-декларации. Поэтому он воспринимает вручение подозрения как политическое преследование и давление на мэра Киева Кличко.

Напомним, в прошлом году НАБУ открывало в отношении Белоцерковца дело по незаконному обогащению.