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ВАКС продлил обязанности двум фигурантам дела "Роттердам+"

Менеджеров "ДТЭК" подозревают в нанесении государству ущерба на общую сумму 18,87 млрд грн.

ВАКС продлил обязанности двум фигурантам дела "Роттердам+"
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд Украины на два месяца продлил срок действия обязанностей двум топ-менеджерам компании "ДТЭК", которая принадлежит Ринату Ахметову, в деле "Роттердам+".

Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

Как отмечается, генеральному директору "ДТЭК Сети" продлили обязанности на два месяца. Также он обязан прибывать к следователю (детективу), прокурору и в суд по каждому требованию; сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурору или в суд об изменении места жительства или работы.

Бывшему начальнику отдела управления энергетики НКРЕКУ продлили обязанности до 4 апреля 2020 года. Он также обязан соблюдать возложенные на него процессуальные обязанности.

По версии следствия, менеджеров "ДТЭК" подозревают в нанесении государству ущерба на общую сумму 18,87 млрд грн из-за введения формулы расчета стоимости тепловой энергии, известной как "Роттердам+".

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу "Роттердам +", среди которых два менеджера компании ДТЭК.

Ранее Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила экономическую обоснованность украинской методологии ценообразования на уголь. "Выбор маркерной цены является правильным, индекс API-2 является прозрачным и соответствует показателям цены импортного паритета для угля в Украине", - говорится в пресс-релизе Euracoal, опубликованном на ее веб-сайте 21 сентября 2018 года.

Законность и экономическая обоснованность формулы "Роттердам+" была также подтверждена экспертизой Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. В декабре 2017 года экспертиза была назначена судом. Экспертиза подтвердила обоснованность формулы, а также установила, что методика расчета была законной. Формула является следствием Директивы ЕС 2009/72/ЕС от 13 июля 2009 года, договора о членстве Украины в Энергетическом сообществе, Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, рекомендаций Антимонопольного комитета Украины от 17 сентября 2015 года.

Директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины, академик Валерий Геец в интервью газете "Украина молодая" утверждал, что проведенное Институтом по заказу НАБУ исследование не подтвердило, что частные угледобывающие предприятия получали сверхприбыль в результате использования формулы "Роттердам+".

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