Суд избрал меру пресечения для Бернацкой в виде залога в 7 млн грн (обновлено)

Высший антикорупционный суд избрал меру пресечения для бывшей первой замминистра юстиции Наталье Бернацкой в виде залога в 7 млн грн в так называемом деле "Золотого мандарина". Соответствующее решение приняла следственная судья Екатерина Широкая, подтвердила LB.ua пресс-служба ВАКС.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения в виде 45 млн грн залога для Бернацкой.

По решению суда, Бернацкой нужно также сдать заграничные паспорта и не общаться с другими подозреваемыми, свидетелями в деле.

Обновлено 15:13. В комментарии LB.ua Наталья Бернацкая заявила, что будет подавать жалобу в аппеляцию.

"Мы будем обжаловать (решение ВАКС - LB.ua). Оно основывается на том, что есть такая сумма в декларации... Единственная претензия (стороны обвинения - LB.ua), что якобы первый заместитель министра юстиции не имеет права подписывать платежные документы. Но мы это опровергли в суде. Это было не единственное решение (ЕСПЧ - LB.ua), по которому было подписано платежное поручение", - сказала она.

Напомним, по данным следствия, в сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольный экс-нардепу "Народного фронта" Георгию Логвинскому, и по его непосредственному указанию, подготовил и направил в Европейский суд по правам человека заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54,179 млн гривен в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго".

Однако следствием было установлено, что несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался в исполнительную службу за его реализацией, но об этом факте Европейский суд не сообщил. Компания отступила право требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с Логвинским.

В дальнейшем, по версии следствия, для сопровождения дела в Европейский суд бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотому мандарину Ойл" 54,179 млн гривен из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами.

В феврале 2016 года Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму средств. По версии правохранителей органов, государственному бюджету был нанесен ущерб более чем 54 млн грн.