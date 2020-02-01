Один из подозреваемых в предложении $5 млн взятки главе ФГИ арестован с залогом в 12,6 млн гривен

Еще двух отправил под домашний арест.

Высший антикоррупционный суд избрали меры трем лицам, подозреваемым в предоставлении неправомерной выгоды председателю Фонда государственного имущества.

Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

"Двум лицам избран круглосуточный домашний арест с возложением обязанностей, третье лицо взято под стражу с альтернативой внесения залога в размере 12,612 гривен", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, главе ФГИ предложили взятку в 5 млн долларов за назначение директора "Одесского припортового завода", 99,5% акций которого принадлежат государству. 29 января во время передачи части взятки в размере 50 тыс. долларов были задержаны три человека. Всю сумму взятки планировали передать на протяжении года.

По замыслу, назначенный руководитель госпредприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления. Расследование приведенных фактов НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали по заявлению Сенниченко в ноябре 2019 года, сообщили в НАБУ.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.