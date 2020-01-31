Съезд судей состоится в апреле

Очередной съезд судей состоится 6-7 апреля. Такое решение принял Совет судей во время заседания в пятницу, 31 января, сообщает пресс-служба Совета судей.

Среди запланированных вопросов: избрание судьи Конституционного Суда, заслушивание вопроса об избрании состава Совета судей, отчет главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.

Совет судей также объявил срок подачи заявок кандидатов на должность судьи КС с 1 по 29 февраля.

Напомним, на предыдущем съезде были избраны двое судей Конституционного Суда: Галина Юровская и Петр Филюк.