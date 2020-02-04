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Зеленский назначил члена Высшего совета правосудия

Опубликован указ.

Зеленский назначил члена Высшего совета правосудия
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский назначил членом Совета правосудия Татьяну Розваляеву. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить Розваляеву Татьяну Самуиловну членом Высшего совета правосудия", - говорится в указе.

Татьяна Розваляева с октября 2008 года по сентябрь 2016 года работала судьей Высшего административного суда, откуда уволена в отставку. С 2017 года возобновила адвокатское свидетельство.

Напомним, во время открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения президентом Украины члена Высшего совета правосудия конкурсная комиссия из 30 кандидатов оставила четырех: Дмитрия Журавлева, Василия Клюбу, Татьяну Розваляеву и Виктора Фомина.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов (по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

Президент Петр Порошенко незадолго до завершения своей каденции назначил членами ВСП по квоте главы государства Михаила Исакова и Андрея Василенко. Меньше чем через месяц его преемник Владимир Зеленский отменил это назначение и перезапустил отбор членов ВСП.

30 сентября Зеленский подписал указ, которым назначил членом ВСП Оксану Блаживскую - судью Хозяйственного суда Киева, дочь бывшего прокурора Киева Евгения Блаживского.

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