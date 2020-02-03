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Прокуратура открыла дело по факту убийства двух женщин и ребенка террористами "ЛНР"

Это произошло осенью 2014 года. 

Прокуратура открыла дело по факту убийства двух женщин и ребенка террористами "ЛНР"
Фото: Відомості.UA

В Луганской области начали досудебное расследование по факту похищения и убийства двух женщин и ребенка силовиками ОРДЛО, чьи действия подконтрольны вооруженными силами РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Новосозданное управление надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области по результатам изучения материалов уголовных производств выявило признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством)", - сказано в сообщении.

В частности, следственным отделом Старобельского отдела полиции осуществляется досудебное расследование по факту похищения и умышленного убийства трех граждан Украины террористами "ЛНР".

Согласно следствию, осенью 2014 года они похитили двух женщин и малолетнего ребенка, которые жили в Антрацитовском районе Луганской области. Вывезли граждан на лесополосу, где казнили, расстреляв из огнестрельного оружия.

Указанные действия грубо нарушили нормы международного гуманитарного права, что прямо запрещено ст. 147 Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

Санкция статьи ч предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, СБУ задержала так называемого командира взвода разведки "ЛНР". Он собирал информацию про транспортные артерии Харькова. К боевикам мужчина присоединился еще в 2014 году.

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