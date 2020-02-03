Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
ГлавнаяБлогиБлог Анатолия Степанова

Наші позициї під Жолобком

Липка руда глина плюхкає під ногами. Тисячі обрубаних тонких і товстих корінчиків стирчать зі стін окопів і, ніби чиїсь покручені пальці, чіпляються за одяг і спорядження. Сіре важке небо нависло над Луганщиною.

Фото: Макс Левин

Навпроти Жолобок. В окопі тихо. Є час подумати про буття. Тиша напружує і хвилини тягнуться повільно. Пильність тут – це запорука життя. І твого, і побратимів. Десь далеко повітря ріжуть поодинокі кулеметні черги. Поруч з окопом лягає вог, і плин часу змінюється. Все навколо перетворюється у рух. Десь неподалік чутно вибух гранати з СПГ. Віялом по позиції лягають розриви вогів. Солдати присідають, ховаються в укритті, ведуть вогонь з кулемета. Декілька разів гуркоче гранатомет. Тут кожен знає своє місце і свою роль, як у п’єсі після багатьох репетицій. Хлопчина, якому всього лише 19 років, також працює. Ті декілька місяців на війні вже дечому навчили. Подряпаними пальцями він набиває магазини, зубами розриває упаковку з двигунами на гранати РПГ. Його старші і більш досвідчені товариші ведуть бій. Десь над позицією хлопають кулі. Джмелями дзижчать подарунки з утьоса, що так добре пристрілявся з Жолобка. Декілька крупнокаліберних куль рвуться на бруствері окопу. Заливається з амбразури кулемет і гарячі гільзи градом сиплються на руки й каску. Хлопець продовжує свою нехитру роботу. Родом с Донбасу, і вже бачив вишкір «руского міра», саме тому він тут…Смертельний пінг-понг поволі затихає. Якихось десять хвилин - і ніби нічого й не було. Ще жаром віддає ствол кулемета. І треба набити повні стрічки і магазини, бо наступний «раунд» може розпочатися будь-якої миті. Така от війна… Щойно все стихає і в окопі з`являється сіра киця, постійна супутниця солдата у війні. Пестощі й муркотання. Збиті, чорні від кіптяви та мастила пальці ніжно куйовдять пухнасту голівку…

Zholobok village, January 2020

Анатолий Степанов Анатолий Степанов , Фотожурналист-фрилансер (AFP)
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,

Другие записи блога:

Читайте также