Соцмережі і діти: досвід Австралії буде цінним для України

Австралія пішла іншим шляхом. Там сформували підхід, у якому держава визначає правила взаємодії дітей із цифровим середовищем і забезпечує їх виконання.

Українська дискусія про соцмережі часто зводиться до протиставлення свободи і обмежень. Через це втрачається фокус на головному – як саме має виглядати сучасна цифрова політика.

Як Австралія перебудувала підхід до соцмереж

Підхід базується на віковій межі: доступ до соцмереж відкривається з 16 років. Це правило працює як системний бар’єр входу. Основна зміна полягає у відповідальності: контроль за доступом закріплений за платформами. Вони мають забезпечити, щоб користувачі до 16 років не могли створювати або використовувати акаунти.

Паралельно створено окремий регулятор – eSafety. Його функція – контроль виконання, проведення перевірок, збір даних і запуск механізмів впливу. Регулятор аналізує, як побудовані системи платформ і наскільки ефективно вони працюють.

Платформи отримали можливість використовувати різні способи визначення віку, серед них: підтвердження дати народження через надійні джерела, оцінка поведінки, аналіз активностей або інших цифрових сигналів. Користувачам доступні альтернативні варіанти без обов’язкової передачі документів. Система підкріплена фінансовими санкціями, які можуть сягати десятків мільйонів доларів. Це створює зрозумілу мотивацію для впровадження реальних рішень.

У результаті формується модель, де цифрове середовище має чіткі правила, а відповідальність розподілена між учасниками.

Як ця модель працює на практиці

Після запуску обмежень платформи почали масштабне очищення від акаунтів користувачів, які не відповідають віковим вимогам. Йдеться про мільйони профілів.

Цей процес забезпечується поєднанням технологій платформ і контролю з боку регулятора. Використовуються інструменти аналізу поведінки, цифрових сигналів і додаткові перевірки, eSafety проводить розслідування щодо найбільших сервісів. У центрі уваги – ефективність систем доступу, логіка їх роботи і наявність слабких місць. Це стимулює компанії постійно вдосконалювати свої рішення.

Перші результати демонструють стабільну динаміку. Основні ризики, які обговорювалися до запуску, не стали системною проблемою. Переходу дітей у небезпечні середовища не зафіксовано. Дані також показують стабільний психоемоційний стан користувачів. Попри побоювання батьків, діти адаптувалася до нових умов швидше, ніж очікувалося. У деяких випадках зменшилось інформаційне навантаження і покращилось самопочуття.

Водночас залишаються технічні виклики. Користувачі іноді обходять обмеження через VPN або інші інструменти. Але навіть за цих умов система формує відчутний бар’єр і змінює поведінку значної частини аудиторії.

Головний ефект полягає у зміні середовища. Доступ до соцмереж стає контрольованим і залежить від виконання визначених умов.

Закон діє в Австралії вже близько трьох з половиною місяців. Звісно, остаточні висновки робити рано, адже вплив проекту такого масштабу доцільніше оцінювати хоча б через рік. Тим не менш, деякі зміни вже стали помітними.

Відбулася масштабна деактивація профілів у соцмережах. Корпорація «Meta» в перші дні обмеження повідомила про видалення близько 550 тисяч акаунтів дітей віком до 16 років. Вже у середині грудня було видалено 4,7 мільйона профілів з решти платформ під обмеженням.

Додатково на початку березня було деактивовано понад 310 тисяч профілів. Здійснювати цю політику вдається за рахунок технологій розпізнавання облич та постійного моніторингу eSafety. Зараз вони працюють над розробкою нових технологій, які будуть в першу чергу націлені на розпізнавання булінгу в медіа.

Рапорт, який пропонує eSafety стверджує, що попри обмеження, деякі діти досі мають доступ до своїх акаунтів. Зазвичай їм вдається обходити заборону завдяки VPN-сервісам. Тим не менш, діти, які не обходять заборону, здебільшого діляться позитивними відгуками про обмеження соцмереж. Їхнє самопочуття значно покращилося після того як вони абстрагувалися від соцмереж.

Крім того, проводилося опитування у школах, і попри певні побоювання викладачів та батьків, діти сприйняли заборону м'якше ніж очікувалося. Також згідно з спостереженнями викладачів, категорія вразливих дітей не зазнали шкоди через обмеження. Не було зафіксовано жодних психічних порушень в учнів, включно з періодом літніх канікул. Також противники обмежень мали побоювання, що учні перейдуть на більш небезпечні платформи (так званий darknet). Однак дослідження демонструє протилежне: кейсів з переходом на небезпечні платформи не було зафіксовано.

Україна: можливості для власної моделі

Обговорення соцмереж в Україні часто концентрується на окремих платформах, таких як TikTok, Facebook або Instagram, при цьому значну роль відіграє Telegram. Сьогодні саме він є одним із ключових середовищ, де формується інформаційне поле підлітків, і водночас – одним із найменш контрольованих каналів, у тому числі з точки зору російського впливу.

Проте у центрі уваги опиняється вже не конкретна платформа, а цифрове середовище в цілому.

Важливим фактором залишається вплив алгоритмів. Вони визначають інформаційні потоки, підсилюють емоційний контент і формують поведінкові моделі. Діти – особливо вразлива категорія населення, з якою не можна комунікувати через клікбейт та агресивну рекламу, якої повно в мережі.

Йдеться не про заборону заради заборони, а про спробу встановити базові правила безпеки. Ми маємо визнати, що сьогодні алгоритми сильніші за батьківський контроль, і держава не може залишатися осторонь.

Австралійська модель показує напрям: відповідальність закріплюється за платформами, які контролюють середовище і мають технологічні можливості впливу.

Україна може адаптувати ключові елементи цього підходу:

чітку вікову межу

відповідальність платформ за доступ

створення окремого регулятора

гнучкі механізми перевірки віку

систему санкцій

Важливу роль відіграє і формат впровадження. Такі рішення не можна приймати таємно або адміністративно «зверху вниз». Це питання потребує широкого суспільного обговорення. Необхідно залучити громадських діячів, батьківські спільноти, народних депутатів, правоохоронців, юристів, представників ІТ-сфери. Не для формальності, а для пошуку реального балансу між безпекою і свободою.

Україна вже стоїть перед необхідністю рішень. Відкладення лише збільшує вплив середовища, яке формує поведінку і світогляд дітей без будь-яких правил. Це реальність, у якій цифровий простір стає фактором безпеки. Країна, що проходить через війну, має думати не лише про фронт, а й про те, в якому інформаційному середовищі зростають діти. В цьому закладаються основи того, яким буде суспільство через кілька років.