Про це свідчать дані щорічного глобального звіту World Happiness Report, який оцінює рівень щастя людей в різних країнах світу, пише The Guardian.

До того ж, найбільш задоволені життям люди, які проводять у соцмережах лише близько години на добу.

Мовляв, Instagram і TikTok переважно орієнтовані на постійний алгоритмізований скролінг стрічки та перегляд контенту інфлюенсерів, тоді як для користувачів Facebook або WhatsApp на першому місці – соціальні зв'язки.

За даними звіту, молодь, яка надмірно використовує соціальні мережі, дедалі частіше почувається нещасливою. Тенденція була більш вираженою в англомовних країнах та в країнах Західної Європи.

Звіт Центру вивчення добробуту Оксфордського університету також показав, що тип соціальних мереж і тривалість їх використання суттєво впливають на користувачів.

За даними дослідження в 17 країнах Латинської Америки, активні користувачі WhatsApp і Facebook значно більше задоволені життям, аніж прихильники X, Instagram і TikTok – соцмереж, які переважно орієнтовані на алгоритми та контент інфлюенсерів. Дослідники наголошують, що таке незадоволення своїм життям може призводити до проблем із психічним здоров'ям.

Інше дослідження, проведене на Близькому Сході та в Північній Африці, показало, що використання більш “пасивних” та візуальних додатків спричиняє схожі проблеми.

“Потрібно повернути соціальний аспект у соціальні мережі та спонукати як власників платформ, так і користувачів застосовувати ці інструменти для соціальних цілей і встановлення зв'язку з реальними людьми”, – зауважив професор Ян-Еммануель Де Неве, директор Центру вивчення добробуту Оксфордського університету й редактор звіту.

Дослідження також показало, що повна відмова від соціальних мереж не обов'язково робить людей щасливішими. Найвищу задоволеність життям демонстрували користувачі, які проводили в соцмережах приблизно годину або менше на добу (за винятком людей, які не мали доступу до інтернету).

Тут, за словами Де Неве, можна згадати принцип Золотоволоски з відомої казки – не надто багато і не надто мало. Тобто слід використовувати соцмережі помірно і з позитивним настроєм.

Однак професор додав, що середній час використання соціальних мереж під час досліджень не обмежувався годиною чи менше, а становив близько 2,5 годин.

Фінляндія очолила рейтинг щастя дев'ятий рік поспіль, Велика Британія посіла 29-те місце (порівняно з 23-м минулого року), США – 23-те, Австралія – 15-те, а Ірландія – 13-те.

“Якщо подивитися на такі країни як Литва, то добробут молоді значно вищий, ніж, скажімо, у США чи Великій Британії. Однак молодь, очевидно, має доступ до всіх цих соціальних мереж”, – сказав Де Неве.

Тож, на його думку, не можна брати за орієнтир лише соцмережі – є й інші чинники: “Молоді люди у США та Великій Британії, наприклад, дуже непокояться через можливість працевлаштуватися в майбутньому, адже кількість робочих місць зменшується в них на очах”.