Адже ми як журналісти за ці роки помічаємо, що українські військовослужбовці та ветерани невиправдано стають новою маргіналізованою групою. Наприклад, за даними низки дослідження, найбільше українці чомусь побоюються психоемоційної нестабільності ветеранів.

Замість інтеграції та підтримки ветерани регулярно стикаються з відсутністю медичних і соціальних послуг, дискримінацією при працевлаштуванні або й тим, і іншим.

Наш проєкт, який ми можемо втілити за підтримки International Media Support, має на меті не лише надати реалістичне уявлення про досвід, виклики та потреби ветеранів, а й продемонструвати, як системне вирішення цих проблем може стати каталізатором вдосконалення всієї медичної та соціальної інфраструктури країни, і навіть більше.

Перший випуск уже доступний.

“Ми задумали цей проєкт, щоб спробувати показати: ветерани можуть бути не лише викликом для цивільних систем і людей, а й рішенням, яке покращить життя всіх українців”, – каже шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Керівницею та авторкою проєкту є редакторка напрямку здоров’я LB.ua Ірина Андрейців: “Мені фізично болить, що відчувається ставлення до ветеранів як до тих, хто вже “своє відслужив і тепер про них треба якось подбати”. І що їх часом сприймають як “проблему” в громадах. Бо ж під нові потреби ветерана на колісному кріслі, наприклад, треба перебудовувати інфраструктуру, створювати послуги, які за 30+ років не створили, і так далі. Хоча ці потреби всі ці роки і так були в дуже різних груп українців: літніх людей, батьків з візочками, людей після різних травм, тощо”.

Готуючи старт проєкту, ми провели десяток розмов з фахівцями в галузі. І вже можемо сказати, що вони дають такі кути зору, про які раніше масово не говорили. За що ми дуже вдячні спікерам і тим, хто вже був, і тим, з ким розмови уже заплановані.

Для цього проєкту ми відмовилися від формату подкасту, натомість ведемо з нашими співрозмовниками бесіди, шукаючи відповіді на питання, на які ми як суспільство ще маємо загалом відповісти. Кожен випуск складатиметься з думок різних експертів, з’єднаних коментарями авторки.

“Наші гідні” виходитимуть на новому медико-соціальному ютуб-каналі LB.ua “Мені тільки спитати”. Загалом плануємо 15 випусків. Також читайте текстові версії наших розмов на сайті LB.ua.

Ми запрошуємо до розмови, можна анонімно, ветеранів, ветеранок, експертів, які працюють з ветеранською політикою та безпосередньо на місцях із ветеранами у містах і громадах. Напишіть нам на [email protected]