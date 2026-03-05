На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаЗдоров'я

Постачальники зривають закупівлі життєво важливих ліків, — «Пацієнти України»

В Україні знову виникла критична ситуація із закупівлями життєво необхідних препаратів, зокрема для лікування онкологічних захворювань. 

Системні зриви поставок та можливі зловживання виникли з боку окремих постачальників.

Про це заявили у громадській організації «Пацієнти України».

Постачальники зривають закупівлі життєво важливих ліків, — «Пацієнти України»
Фото: patients.org.ua

За даними організації, компанія ТОВ «Дойч-Фарм» протягом останніх двох років 60 разів порушувала графіки поставок лікарських засобів. Це становить близько 44% усіх укладених із нею договорів. У результаті пацієнти змушені місяцями чекати на препарати, від яких напряму залежить ефективність лікування.

Сума штрафів за зриви поставок перевищила 30 млн грн, однак фактично компанія сплатила лише близько 370 тис. грн, що становить приблизно 1,2% від нарахованих санкцій. Значну частину цих коштів вдалося стягнути лише через судові процеси. Водночас, поки тривають судові розгляди, компанія може й надалі брати участь у державних тендерах.

Окрему проблему під час засідання парламентського комітету з питань здоров’я нації озвучили щодо можливих схем із завищенням цін. За даними ініціативи 100% LIFE, частину препаратів нібито закуповували у виробників за нижчими цінами, а потім перепродавали лікарням через пов’язану компанію «Грін Лоджистік» із націнкою 155–187%, тоді як законодавство дозволяє максимум 8%. Лише на чотирьох препаратах, за попередніми оцінками, переплата могла перевищити 3 млн грн. Матеріали щодо цієї ситуації вже передано до Антимонопольного комітету.

У Комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації обговорили можливі рішення, які мають убезпечити пацієнтів від зривів поставок у майбутньому. Серед запропонованих кроків:

  • створення стратегічного запасу ліків на 9–12 місяців, щоб забезпечити безперервність лікування навіть у разі затримок поставок;
  • розподіл державних закупівель між кількома постачальниками, щоб уникнути залежності від однієї компанії;
  • перевірка правоохоронними органами та Антимонопольним комітетом можливих змов і завищення цін.
﻿
