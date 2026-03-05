Люди не могли оформити чи подовжити свої виплати, бо наклалося одразу кілька процесів, з якими відповідальні органи не впоралися.

Багатогодинні черги в Пенсійному фонді, де були і пенсіонери, і ВПО, і молоді мами, мами з інвалідністю та інші, виникли через три причини.

Про це LB.ua розповів Ігор Бевх, юридичний радник та аналітик “Ліги Сильних” – громадської спілки, яка займається адвокацією прав людей з інвалідністю.

Причина 1. До 31 грудня 2025 року люди, які ВПО, наприклад, мали пройти ідентифікацію для подовження виплат. Але не всі знали про дедлайн. Не всі знали про те, що ідентифікації через банк, як було раніше, уже недостатньо. Тому прийшов січень, а з ним — здивування людей від зупинки виплат і фізичні черги.

“Закон покладав обов'язок ідентифікації на органи Пенсійного фонду через державні реєстри, але на практиці система не спрацювала автоматично”, — коментує правник.

Мінсоцполітики та Пенсійний фонд кажуть про опцію електронної ідентифікації, але не всі люди могли це зробити. Не всі знали, як. Люди похилого віку - часто самотні, тому не можуть самостійно розібратися з Дія.Підписом або вебпорталом Пенсійного. Для них “зручний онлайн” насправді є бар'єром.

Окрім ВПО, наприклад, постраждали і родини, які виховують дітей з інвалідністю або доглядають за дорослими з ментальними порушеннями. Вони часто не можуть пройти стандартну процедуру ідентифікації – ні особисто в черзі, ні через відеозв'язок. Багато людей фізично не можуть вистояти в чергах, які розтягуються на весь робочий день.

«Ліга сильних» фіксує скарги на неможливість записатися на відеодзвінок – вільних слотів немає, або ж система “вибиває” під час розмови.

І на додачу до цього маємо ще фізичні барʼєри самих установ Пенсійного, які мають і брак пандусів, і сходи, і інші перешкоди, аби люди з інвалідністю могли мати доступ до фізичного сервісу.

Причина 2. запуск з 1 січня нової державної програми “єЯсла” та підвищення виплат на дітей до року.

Це збіглося в часі з піком пенсійної кризи. Попри можливість подати заявку онлайн, обробка цих заявок на місцях відбувалася вручну: “Схоже, фахівці Пенсійного фонду просто не впоралися з одночасним потоком заявок від молодих батьків і сотнями тисяч пенсіонерів у чергах”.

Причина 3. Передача виплат від управління соцзахисту до Пенсійного фонду,, яку впровадило Міністерство соціальної політики.

Процес централізації функцій мав спростити систему, натомість став однією з основних причин “зависання” виплат. Бо:

під час передачі особових справ від органів соцзахисту до Пенсійного фонду виникали помилки в реєстрах. Багато справ загубилися або потребували повторного внесення вручну;

працівники Пенсійного отримали величезний обсяг нових для них типів виплат (дитячі, допомога особам з інвалідністю, субсидії) і, ймовірно, не мали достатньо персоналу й досвіду опрацювання цих категорій справ;

повітряні тривоги у прифронтових зонах тривалістю 4-8 годин на добу фактично зупинили роботу фізичних офісів там, що на тлі передачі справ зібрало критичну чергу, яку вже неможливо було розсмоктати в робочому режимі.

Пенсійний фонд та Мінсоцполітики наголошують на опції пройти все онлайн. Але тут теж є барʼєри. Мінсоцполітики звітує про цифровізацію, але на практиці дані з РАЦСів (про народження дитини), реєстрів Пенсійного і баз даних соцзахисту не завжди синхронізуються автоматично.

Замість автоматичного підтягування документів система видає помилку. Як наслідок, людям доводиться особисто нести паперові довідки в Пенсійний, щоб підтвердити те, що вже є в державних базах.

Подати заяву через Дію або портал Пенсійного фонду теоретично можна, проте її далі обробляє спеціаліст вручну. Через передачу всіх соцвиплат від органів соцзахисту до Пенсійного навантаження на одного працівника зросло в рази. Тому заявки, подані онлайн, можуть висіти тижнями без розгляду. Через це люди змушені йти до фізичних офісів, щоб пришвидшити процес або дізнатися долю своєї заяви.

Нові програми, зокрема “єЯсла” та допомога на дітей із тяжкими захворюваннями, потребують специфічних медвисновків. Багато медустанов ще не повністю інтегровані в систему електронних медвисновків, які автоматично зчитувалися б порталом соцвиплат. Це розриває ланцюжок повного онлайну.

При цьому альтернативний механізм (наприклад, через пошту) працює ще повільніше.

Деякі нормативні акти досі вимагають оригіналу документа або особистого підпису. Поки постанови Кабміну не будуть повністю приведені у відповідність до цифрових можливостей, будь-яка онлайн-заявка може бути відхилена через відсутність фізичного скану певної довідки.

