Спецрахунки для отримання цих коштів вже можна відкрити в Ощадбанку.

Почалися нарахування коштів за програмою єЯсла та виплати по догляду за дитиною до 1 року, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.

Кошти за програмою єЯсла починають надходити для 1370 людей. Виплата становить 8 тисяч грн щомісяця при виході на роботу матері, батька чи опікуна, після того, як дитині виповнився 1 рік. Кошти можна використати для оплати няні, асистента чи садочка.

Виплати до 1 року перераховані понад 46 тисяч родинам. З початку цього року щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року становить 7 тисяч грн.

Свириденко зазначила, що уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через Дію. За її словами, отримання допомоги по догляду за дітьми має бути максимально простим, зрозумілим та зручним для родин.

Також діють інші виплати: допомога у звʼязку з вагітністю та пологами і 50 тисяч при народженні дитини.