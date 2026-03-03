ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд виділив 16 млрд грн на державне замовлення пасажирських залізничних перевезень

УЗ отримає різницю між фактичною собівартістю рейсів і доходами від продажу квитків за соціально доступними тарифами.

Уряд виділив 16 млрд грн на державне замовлення пасажирських залізничних перевезень
поїзд
Фото: УЗ

Кабмін розпорядився виділити 16 млрд грн із резервного фонду бюджету на запуск механізму державного замовлення пасажирських залізничних перевезень у 2026 році. 

Як повідомляє Міністерство розвитку громад і територій, це реалізація раніше ухваленого рішення про перехід на нову модель фінансування галузі.

Новий механізм передбачає компенсацію Укрзалізниці різниці між фактичною собівартістю рейсів і доходами від продажу квитків за соціально доступними тарифами. Фінансування здійснюватиметься щоквартально шляхом авансів, а також покриє витрати за перевезення, які вже були виконані у січні та лютому цього року.

Впровадження цього експериментального проєкту є частиною переходу України на європейську модель PSO — державного замовлення соціально важливих послуг, пояснили у Мінгромад. 

﻿
