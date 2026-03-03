ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Шмигаль: українські фахівці оглядають дві вугільні ТЕС у Німеччині

Також вони вивчають дві теплоелектроцентралі в Австрії.

міністр енергетики Денис Шмигаль
Фото: Міністерство оборони України

Міністерство енергетики і Міністерство розвитку громад та територій працюють над відновленням пошкоджених теплоелектроцентралей та станцій і вивчають обладнання від партнерів.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль

За його словами, під час останнього енергетичного «Рамштайну» партнери погодилися передати Україні обладнання зі списаних європейських станцій, і це дозволить прискорити ремонти українських об'єктів.

Українські технічні комісії вже відвідали Латвію, Австрію та Німеччину для огляду потужностей. Шмигаль повідомив що зокрема, у Латвії вже декомісована Ризька ТЕЦ, блоки з якої доправлять в Україну для відновлення низки ТЕЦ. Крім того, фахівці зараз оглядають дві вугільні ТЕС у Німеччині та дві теплоелектроцентралі в Австрії.

Шмигаль додав, що низка інших країн Східної Європи висловила готовність надати списані вугільні або газові станції. 

  • У лютому за результатами засідання Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) у Парижі українська делегація домовилася про Ппонад 600 млн євро на енергетику і отримання виведеного з експлуатації обладнання 6 європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій.
  • Також Україна спільно з країнами Балтії, Польщею, Фінляндією, Данією та Норвегією започаткувала Регіональну платформу координації з питань енергетичної стійкості. Ця ініціатива допоможе країнам північно-східного флангу ЄС спільно відповідати на виклики енергетичній безпеці.
