ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ГоловнаКиїв

КМДА відповіла на критику про неналежну підготовку Києва до опалювального сезону (доповнено)

«В загальний бюджет допомоги країни містам у втіленні планів стійкості уряд Київ не включив», - заявив міський голова.

КМДА відповіла на критику про неналежну підготовку Києва до опалювального сезону (доповнено)
Віталій Кличко
Фото: скрин відео

Київ не захистив свій план стійкості і не потрапив у загальний бюджет допомоги, які держава передбачила для міст.

Як заявив з цього приводу міський голова столиці Віталій Кличко, «сьогодні нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть».

Міський голова зауважив, що комплексний план стійкості міста, який столиця представила на засіданні РНБО, «потребує участі і допомоги держави». 

«І фінансової, і законодавчої, і залучення урядових структур. Пропозиції до плану були вчасно подані Міністерству розвитку громад та територій. До розробки документу долучали, зокрема фахівців, а також експертів енергетичної галузі», - повідомив Кличко.

Він додав, що зараз оперативно опрацьовують варіанти, як вийти із цієї ситуації.

«Плани, представлені іншими містами — підписані головами військових адміністрацій. План Києва, де, нагадаю, є голова військової адміністрації, змушують підписати мера. (А для цього його ще має ухвалити міська рада)», - зауважив міський голова.

Доповнення. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв на своїй фейсбук-сторінці оприлюднив частину енергоплану стійкості Києва.

За словами посадовця, план представили 3 березня на засіданні РНБО, тому «всі закиди в нібито непідготовленості столиці є щонайменше дивними й безпідставними».

«План тепер доведеться коригувати, бо допомогу держава в своїй частині виконання плану поки не обіцяє», - додав заступник голови КМДА.

план стійкості Києва
Фото: Facebook/Petr Panteleev
план стійкості Києва

план стійкості Києва
Фото: Facebook/Petr Panteleev
план стійкості Києва

план стійкості Києва
Фото: Facebook/Petr Panteleev
план стійкості Києва

план стійкості Києва
Фото: Facebook/Petr Panteleev
план стійкості Києва

  • На засіданні РНБО 3 березня Володимир Зеленський сказав, що з усіх міст лише Київ не представив план захисту енергетики і підготовки до ударів в наступний опалювальний сезон. 
  • Президент дав місту ще тиждень, аби виправити ситуацію і заявив, що хоче залучити ексміністра інфраструктуру Олександра Кубракова для допомоги столиці, але всі повноваження - у мера.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies