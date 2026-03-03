Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаКиїв

У Києві відсьогодні поступово відновлюють роботу електротранспорту на лівому березі

Дублюючі автобуси відзавтра будуть скасовані.

У Києві відсьогодні поступово відновлюють роботу електротранспорту на лівому березі
столичні троллейбуси (ілюстративне фото)
Фото: пресс-служба КГГА

У зв’язку з покращенням ситуації в енергосистемі КП «Київпастранс» починає поступове відновлення роботи електротранспорту на лівому березі столиці та маршрутів, що з’єднують обидва береги міста. Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Так, сьогодні, 3 березня, частково відновлюють роботу:

  • трамваї №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;
  • тролейбуси №№ 29, 30, 31, 37 (зі змінами), 43, 47, 50, 50-К.

При цьому дублюючі автобуси сьогодні ще курсуватимуть на лініях.

Завтра, 4 березня, за умови відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега курсуватиме за звичним розкладом та відповідно до планового випуску.

Дублюючі автобуси відзавтра будуть скасовані.

Про подальші зміни в роботі пасажирського транспорту буде повідомлено додатково.

﻿
