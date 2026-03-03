У Києві відсьогодні поступово відновлюють роботу електротранспорту на лівому березі

У зв’язку з покращенням ситуації в енергосистемі КП «Київпастранс» починає поступове відновлення роботи електротранспорту на лівому березі столиці та маршрутів, що з’єднують обидва береги міста. Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Так, сьогодні, 3 березня, частково відновлюють роботу:
- трамваї №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;
- тролейбуси №№ 29, 30, 31, 37 (зі змінами), 43, 47, 50, 50-К.
При цьому дублюючі автобуси сьогодні ще курсуватимуть на лініях.
Завтра, 4 березня, за умови відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега курсуватиме за звичним розкладом та відповідно до планового випуску.
Дублюючі автобуси відзавтра будуть скасовані.
Про подальші зміни в роботі пасажирського транспорту буде повідомлено додатково.
- З 26 лютого у Києві електротранспорт запрацював на правому березі. Це пов’язано з покращенням ситуації в енергосистемі.
- Електротранспорт в Києві обмежили 13 січня, після російських атак на енергетику міста. Замість трамваї і тролейбусів запустили автобуси, однак впоратися з пасажиропотоком було складно.