Кличко: у частину будинків Дніпровського району почали повертати тепло

Сьогодні, 26 лютого, столичний голова Віталій Кличко повідомив, що у частину будинків Дніпровського району почали повертати тепло.
“У частину будинків Дніпровського району, які були без теплопостачання після минулих нищівних обстрілів ворога, почали повертати тепло”, – написав мер у Telegram.
Він додав, що комунальники продовжують працювати цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в усі багатоповерхівки.
Зі свого боку зазначимо, що після минулих обстрілів загалом без тепла залишалися 1 126 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах.