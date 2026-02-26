Кличко: у частину будинків Дніпровського району почали повертати тепло

Йдеться про будинки, які залишились без тепла після минулих нищівних обстрілів ворога.

Сьогодні, 26 лютого, столичний голова Віталій Кличко повідомив, що у частину будинків Дніпровського району почали повертати тепло.

“У частину будинків Дніпровського району, які були без теплопостачання після минулих нищівних обстрілів ворога, почали повертати тепло”, – написав мер у Telegram.

Він додав, що комунальники продовжують працювати цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в усі багатоповерхівки.

Зі свого боку зазначимо, що після минулих обстрілів загалом без тепла залишалися 1 126 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах.