Київрада може ввести мораторій на нове будівництво та ремонти доріг, аби спрямувати гроші на підготовку до зими

При цьому продовжать фінансувати реконструкцію пошкоджених обстрілами об’єктів, будівництво та модернізацію укриттів, розвиток ліній і станцій метрополітену.

Київська міська рада розглядає проєкт рішення про запровадження мораторію на нове капітальне будівництво та певні капітальні видатки з міського бюджету.

Як ідеться в тексті документа, головна мета ініціативи — переспрямувати кошти на підготовку Києва до опалювального сезону 2026-2027 років та захист критичної інфраструктури від російських атак. Проєкт наразі перебуває на розгляді профільної комісії.

Згідно з проєктом рішення, у Києві пропонують призупинити проєктування та будівництво нових об’єктів, а також капітальний ремонт доріг, мостів та шляхопроводів. Винятком стануть лише аварійні роботи і заходи, необхідні для забезпечення безпеки дорожнього руху. Мораторій має діяти до завершення воєнного стану.

Обмеження не поширюватимуться на стратегічно важливі напрямки. Місто продовжить фінансувати:

реконструкцію об’єктів, пошкоджених внаслідок агресії РФ;

будівництво та модернізацію укриттів;

розвиток ліній та станцій метрополітену;

критичну інфраструктуру у сферах тепло-, водо- та енергозабезпечення.

Гроші, зекономлені на будівництві нових об’єктів, планують витратити на встановлення резервних джерел живлення для лікарень і шкіл, модернізацію котелень та насосних станцій, а також на захист енергооб’єктів від ракетно-дронових ударів.

«Визначити пріоритетним напрямом використання коштів бюджету розвитку міста Києва на період дії воєнного стану фінансування заходів, спрямованих на забезпечення безперервного енергопостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення для мешканців міста Києва, зокрема, впровадження енергоефективних рішень; модернізацію та захист систем теплопостачання; резервні джерела електроживлення для об’єктів водопостачання і водовідведення; створення систем енергетичної стійкості для лікарень, шкіл, котелень і насосних станцій; заходи із запобігання блекаутам та перебоям тепло-, електро- та водопостачання внаслідок ракетно-дронових атак», - ідеться в документі.

Якщо рішення ухвалять, КМДА протягом двох місяців має провести інвентаризацію всіх поточних проєктів будівництва та підготувати пропозиції щодо їх зупинення або перенесення. Також профільні служби повинні будуть розробити комплекс заходів для запобігання блекаутам у майбутніх опалювальних сезонах.