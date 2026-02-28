​Впав відсоток жирів в маслі
Сибіга: до Києва прибули новопризначені глави МЗС та Міноборони Нідерландів

Це перший міжнародний візит одразу двох міністрів нового уряду Нідерландів.

Сибіга: до Києва прибули новопризначені глави МЗС та Міноборони Нідерландів
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Новопризначені міністр закордонних справ Том Берендсен і міністерка оборони Ділан Єшільгоз-Зегеріу Короліства Нідерланди вперше після призначення на посади прибули з візитом до Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній нідерландським колегою пресконференції у Києві, пише Укрінформ.

"Радий вітати в Києві новопризначеного міністра закордонних справ Нідерландів Тома Берендсена. Це його перший закордонний візит саме до нашої держави разом із новою міністеркою оборони. Тобто це перший міжнародний візит одразу двох міністрів нового уряду Нідерландів", – зазначив очільник МЗС України. 

Андрій Сибіга додав, що перша його розмова з Берендсеном відбулась 23 лютого, за кілька годин після призначення нового уряду Нідерландів.

"Це був також його перший міжнародний контакт на посаді міністра. Я вдячний Нідерландам за ці важливі політичні сигнали. Новий уряд Нідерландів визначив міжнародну безпеку та розвиток партнерства з Україною своїми пріоритетами. Ми щиро вдячні, що коаліційна угода зафіксувала довгострокові зобов'язання щодо підтримки", – наголосив глава української дипломатії.

﻿
