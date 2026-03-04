ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Уряд виділив 16 млрд грн на запуск механізму державного замовлення пасажирських залізничних перевезень у 2026 році

Механізм передбачає компенсацію Укрзалізниці різниці між фактичною собівартістю пасажирських перевезень і доходами від продажу квитків за чинними, соціально доступними тарифами. 

Уряд виділив 16 млрд грн на запуск механізму державного замовлення пасажирських залізничних перевезень у 2026 році
Фото: УЗ

Уряд виділив 16 млрд грн на запуск механізму державного замовлення пасажирських залізничних перевезень у 2026 році. Про це повідомляє Мінрозвитку громад.

Раніше Кабмін ухвалив рішення про запуск відповідного механізму і доручив виділити для цього кошти з резервного бюджету. Сьогодні це рішення завершене практичним кроком – ухвалено розпорядження про виділення цих коштів.

Механізм передбачає компенсацію Укрзалізниці різниці між фактичною собівартістю пасажирських перевезень і доходами від продажу квитків за чинними, соціально доступними тарифами.

Фінансування здійснюватиметься щоквартально шляхом авансування. Також передбачено покриття витрат за пасажирські перевезення, які були фактично виконані у січні–лютому 2026 року.

Зазначається, що експериментальний проєкт є важливим кроком до впровадження в Україні європейської моделі PSO — державного замовлення соціально важливих транспортних послуг — та створення прозорої і прогнозованої системи фінансування пасажирських залізничних перевезень.

