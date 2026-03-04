Медична мережа “Добробут” у 2025 році сплатила до держбюджету майже 840 млн грн податків. Це на 45% більше, ніж у 2024 році. Виручка мережі склала 4,4 млрд грн, що на 26% більше до попереднього року.

Інвестиції у розвиток у 2025 році становили 224 млн грн, з яких 5,6 млн грн компанія спрямувала на забезпечення енергоавтономності медичних центрів.

Протягом року лікарів мережі відвідали понад 323 тис пацієнтів, а загальна кількість візитів до медичних центрів “Добробуту” склала майже 2 млн. Найбільш затребуваними фахівцями серед дорослих пацієнтів були: терапевт, ЛОР, акушер-гінеколог, невролог та гастроентеролог.

Працівники невідкладної допомоги “Добробуту” здійснили понад 13 тисяч виїздів.

У 2025 році зберігалася тенденція до зростання попиту на психологічну допомогу. Від моменту відкриття Центру психічного здоров’я «Добробуту» у травні 2024 року до початку 2026 року кількість звернень і наданих послуг зросла на 173%.

Фото: Добробут Прийом у лікаря

«Добробут» продовжує активно розвивати хірургію — хірурги мережі проводять операції за більшістю медичних напрямів. У 2025 році вони виконали понад 16 тис оперативних втручань, що на 46% більше, ніж у попередньому році.

ТОП-5 операцій минулого року — загальна хірургія, ЛОР, онкологія, гінекологія, доросла травматологія та ортопедія.

У медичній мережі «Добробут» станом на початок 2026 працюють 3,5 тис людей, з них лікарів — 1,6 тис. Компанія виплатила своїм мобілізованим працівникам, яких наразі 132 людини, 23 млн грн.

«Ми ніколи не дивилися на зростання лише крізь призму фінансових показників. Для нас важливо, щоб люди отримували медичну допомогу вчасно, довіряли нам і відчували турботу. В 2025 році ми відкрили три нові медичні центри, щоб бути ближче до пацієнтів. Розширили співпрацю з НСЗУ та долучилися до програми МОЗ “Скринінг здоров’я 40+”, оскільки превентивна медицина і є проявом турботи про людей в ці складні для всіх нас часи. Ми також інвестуємо в майбутнє української медицини: створюємо Медичну школу разом із Києво-Могилянською академією, щоб нове покоління лікарів навчалося в середовищі, де в центрі уваги пацієнт. Працюючи прозоро й відповідально, ми будуємо систему, у якій приватна медицина не просто надає послуги, а бере на себе частину відповідальності за здоров’я країни», — зазначив генеральний директор медичної мережі “Добробут” Сергій Орел.

У 2025 році «Добробут» суттєво посилив напрям корпоративної соціальної відповідальності, зосередившись на проєктах для ветеранів, компанія також розширила діяльність Dobrobut Foundation, збільшивши кількість програм безоплатної медичної допомоги для постраждалих від війни.