ТОП-5 аптечних мереж продовжують «захоплювати» ринок, — Іщенко

Кількість активно працюючих аптечних точок в Україні у 2025 році скоротилася приблизно на 200 порівняно з початком року. Водночас найбільші гравці ринку продовжили розширення та наростили кількість своїх закладів. 

Фото: Зоряна Стельмах

Про це повідомив виконавчий директор Proxima Research International Сергій Іщенко під час форуму «ФАРМАПОГЛЯД–2026. Досліджуємо новий ландшафт», передає The Pharma Media.

За словами Іщенка, загальна кількість активно працюючих аптек у 2025 році дещо зменшилася. «Якщо порівнювати з початком 2025 року, десь приблизно 200 аптечних точок ми бачимо не працюючими», — зазначив Іщенко.

Йдеться саме про різницю між кількістю аптек, які фактично працювали на початку та наприкінці періоду. При цьому загальна кількість відкриттів і закриттів могла бути більшою.

Разом із тим п’ятірка найбільших аптечних мереж за товарообігом продовжила зростання. Сумарно ТОП-5 додали близько 7% за кількістю аптек відносно грудня 2024 року. Це свідчить про подальшу консолідацію ринку та посилення позицій великих операторів.

Станом на грудень 2025 року кількість аптек у мережах ТОП-5 та їх річна динаміка виглядали так:

  • «Аптека-Магнолія» — 1637 аптек (+209)
  • «Подорожник» — 2339 аптек (+168)
  • «Аптечна мережа 911» — 1779 аптек (–34)
  • «Сіріус-95» — 1330 аптек (+88)
  • «Фармастор» — 785 аптек (+34)
