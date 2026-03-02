Про це повідомив виконавчий директор Proxima Research International Сергій Іщенко під час форуму «ФАРМАПОГЛЯД–2026. Досліджуємо новий ландшафт», передає The Pharma Media.
За словами Іщенка, загальна кількість активно працюючих аптек у 2025 році дещо зменшилася. «Якщо порівнювати з початком 2025 року, десь приблизно 200 аптечних точок ми бачимо не працюючими», — зазначив Іщенко.
Йдеться саме про різницю між кількістю аптек, які фактично працювали на початку та наприкінці періоду. При цьому загальна кількість відкриттів і закриттів могла бути більшою.
Разом із тим п’ятірка найбільших аптечних мереж за товарообігом продовжила зростання. Сумарно ТОП-5 додали близько 7% за кількістю аптек відносно грудня 2024 року. Це свідчить про подальшу консолідацію ринку та посилення позицій великих операторів.
Станом на грудень 2025 року кількість аптек у мережах ТОП-5 та їх річна динаміка виглядали так:
- «Аптека-Магнолія» — 1637 аптек (+209)
- «Подорожник» — 2339 аптек (+168)
- «Аптечна мережа 911» — 1779 аптек (–34)
- «Сіріус-95» — 1330 аптек (+88)
- «Фармастор» — 785 аптек (+34)