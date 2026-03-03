Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
В Україні близько 70% пацієнтів з туберкульозом лікуються амбулаторно, — МОЗ

В Україні люди, у яких діагностували туберкульоз, можуть проходити лікування як стаціонарно, так і амбулаторно — вдома під контролем лікаря. 

У більшості випадків, близько 70% пацієнтів, розпочинають терапію амбулаторно з першого дня захворювання, якщо відсутні медичні або епідеміологічні показання до госпіталізації.

В Україні близько 70% пацієнтів з туберкульозом лікуються амбулаторно, — МОЗ
Фото: МОЗ

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За їхніми даними, у 2025 році лікування від туберкульозу отримували 15 977 осіб, із яких 14 755 одужали. В областях функціонують регіональні фтизіопульмонологічні центри, де пацієнтам доступні сучасні препарати.

Завдяки впровадженню інноваційних ліків тривалість лікування скоротилася: для чутливого туберкульозу вона становить 4–6 місяців, а для лікарсько-стійкої форми — переважно 6–9 місяців. Схему терапії призначають лікарі-фтизіатри, які підбирають її індивідуально з урахуванням результатів обстежень, віку та супутніх захворювань пацієнта.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні набув чинності Закон «Про подолання туберкульозу», який змінив підхід до боротьби з хворобою — від протидії до повного подолання із залученням не лише системи охорони здоров’я, а й інших міністерств, бізнесу та громадськості. Також затверджено Операційний план заходів на 2024–2026 роки та Стратегію розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги, що передбачають посилення спроможності служби й покращення доступу до профілактики, діагностики та лікування.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
