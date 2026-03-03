«Добробут» разом із «Агентами крові» організовує великий весняний збір крові в Києві

Усі охочі зможуть здати кров та її компоненти для потреб медичних закладів України в лікуванні хворих та поранених військових та цивільних.

Акцію проводить медична мережа «Добробут» спільно з «Агентами крові», Київським обласним центром крові, Центром крові ЗСУ та за підтримки бренду корисних батончиків FIZI, кавової компанії Mad Heads і крафтової пекарні Bakehouse.

Це вже третя спільна ініціатива «Добробуту» та «Агентів крові». Восени 2025 року у відкритій донації взяли участь 120 людей, які здали 54 літри крові. Ці запаси дозволили забезпечити потреби майже 360 пацієнтів.

За оцінками ВООЗ, для стабільного забезпечення країни кров’ю донором має бути близько 1% населення. В Україні цей показник значно нижчий — приблизно 11 донорів на 1000 людей. Від початку повномасштабної війни потреба в донорській крові зросла на 60%, тоді як регулярними донорами залишаються лише близько третини тих, хто здає кров. Цього недостатньо, щоб система крові стабільно працювала без дефіциту.

Донором може стати будь-який українець старший 18 років, що не має протипоказань до донорства та з масою тіла не менше 50 кг.

Здати кров можна у багатопрофільних лікарнях «Добробут» з 9:00 до 13:00:

11 березня за адресою пр. Бажана, 12-А, 8 поверх. Посилання на реєстрацію

13 березня за адресою вул. Сімʼї Ідзиковських, 3, корпус С, 9 поверх. Посилання на реєстрацію

З собою необхідно мати паспорт.

«Донорська кров — це ресурс, без якого медицина фактично не може функціонувати. Вона потрібна щодня: під час операцій, у лікуванні важких захворювань, після бойових травм і поранень. У “Добробуті” ми проводимо регулярні відкриті донації, щоби донорство ставало для українців усвідомленою та корисною звичкою. Адже регулярне донорство — це не просто разова добра справа, а важлива частина системи охорони здоров’я, яка щодня допомагає рятувати життя», — каже головна медична директорка медичної мережі «Добробут» Олександра Машкевич.

«Донорство — це запрошення до суспільного договору про взаємодопомогу, навіть свого роду культурна звичка, а донори — справжні супергерої наших днів. Вони — дуже важливий соціальний капітал країни. Я дуже тішуся з того, що в Україні росте кількість організацій, які вносять донорство до пакету корпоративної соціальної відповідальності», — розповідає засновниця «Агентів крові» Олена Балбек.