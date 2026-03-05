На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаЗдоров'я

Понад 6 тисяч українців пролікували за кордоном за програмою медевакуації

Від початку повномасштабного вторгнення понад 6400 українців отримали лікування за кордоном у межах програми Ukraine Medical Evacuation (MEDEVAC).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Станом на початок 2026 року медичну допомогу в межах програми медичної евакуації MEDEVAC надали лікарні 33 країн світу. 

Після лікування майже 4 000 пацієнтів повернулися в Україну і продовжують реабілітацію в національній системі охорони здоров’я.

Програму реалізує МОЗ разом із Європейським Союзом, урядами країн-партнерів та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Пацієнти, які потребують лікування травм та опіків, онкологічної допомоги, реабілітації або протезування, можуть отримати спеціалізовану медичну допомогу за кордоном, якщо вона недоступна в Україні через війну.

МОЗ координує запити щодо пацієнтів, які потребують лікування або подальшої реабілітації. Після цього країни-партнери визначають, скільки пацієнтів можуть прийняти і яку допомогу надати. Частину витрат на транспортування та лікування покривають уряди держав, які приймають пацієнтів.

Є кілька способів потрапити на лікування за кордон: 

  • звернутися в обласний департамент охорони здоров’я;
  • подати заявку через сайт МОЗ у розділі “Громадянам”;
  • подати заявку через сайт програми;
  • для військовослужбовців – подати запит до командування Медичних сил через лікаря або медичного директора закладу, де перебуває військовий.
