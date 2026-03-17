Пастка спокою: Чому стабільність після тривалого хаосу відчувається як дискомфорт?

Чому психіка, що вижила в пеклі, ламається об тишу? Чому нам стає «занадто спокійно», щоб бути спокійними?

Ми чотири роки мріємо про «нормальність». Про ранки без новин, про вихідні без зборів, про роботу без графіків відключень. Проте, коли багато хто з нас нарешті потрапляє у відносно стабільне середовище (чи то в безпечнішому регіоні, чи під час затишшя), замість очікуваного полегшення приходить роздратування. Або ще гірше – глибока, липка тривога.

Фото: Зоряна Стельмах Викнення електроенергії в Києві. 20 січня 2026 року

Ефект «Адреналінової абстиненції»

Наша гормональна система за період великої війни перетворилася на завод із виробництва кортизолу та адреналіну. Ми звикли до високої швидкості реакцій. Організм навчився функціонувати на «високих обертах», як двигун боліда Формули-1.

Коли такий двигун раптом змушують їхати зі швидкістю 20 км/год у спальному районі, він починає перегріватися і «чхати».

Що відбувається: Брак зовнішніх стимулів (небезпеки) мозок сприймає як поломку радарів. «Якщо нічого не бахкає, значить, я просто перестав чути загрозу», - «думає» підсвідомість. І вмикає внутрішню сирену.

Психологія «Провини вцілілого» та дискомфорт комфорту

Стабільність часто супроводжується відчуттям провини. «Як я можу пити каву в парку, коли мої друзі в окопах, а рідне місто під обстрілами?».

Комфорт починає сприйматися як зрада. Це створює внутрішній конфлікт: еволюційно ми прагнемо безпеки, але морально – відштовхуємо її. Результат – постійна напруга. Ви сидите в зручному кріслі, але ваші м’язи затиснуті так, ніби ви чекаєте на удар. Це називається «гіперпильністю» (hypervigilance).

Чому ми підсвідомо шукаємо конфлікти?

Ви помічали, що в періоди відносної стабільності люди починають більше сваритися в соцмережах або вдома? Це не тому, що ми стали гіршими.

Коли зовнішнього ворога «не чути» прямо зараз, накопичена агресія і напруга шукають вихід. Мозок прагне повернутися у звичний стан збудження. Сварка з близькими або перепалка у Facebook - це сурогатний спосіб отримати звичну порцію стресових гормонів, до яких ми, на жаль, пристрастилися.

Як приручити тишу: поради психолога

Стабільність – це не відсутність проблем, це наявність ресурсу для їх вирішення. Щоб перестати боятися спокою, потрібно «перепрошити» сприйняття безпеки.

Легалізація адаптації: Визнайте, що ваш дискомфорт – це нормальна реакція на ненормальні обставини. Ваша психіка просто ще «не повернулася з фронту» (навіть якщо ви цивільний). Дайте собі час. Не змушуйте себе радіти стабільності силоміць. Техніка «Заземлення через тіло»: Коли відчуваєте тривогу від тиші, дайте тілу легальне навантаження. Спорт, довга прогулянка, контрастний душ. Мозок має зрозуміти: напруга виходить через м'язи, а не через очікування катастрофи. Створення «Активної стабільності»: Якщо «нічого не робити» занадто важко, наповніть стабільність місією. Замість того, щоб просто відпочивати, скажіть собі: «Я зараз відновлююся, щоб бути корисним завтра». Спокій має стати вашим робочим інструментом, а не зоною бездіяльності. Ритуалізація: Поверніть у життя дрібні рутинні справи, які ви робите за будь-яких умов. Стабільність будується на повторюваності. Сніданок в один і той самий час, читання книги перед сном - це «якір», який каже мозку: «Світ передбачуваний. Ти в безпеці».

Ми маємо зрозуміти: стабільність – це не пастка і не ілюзія. Це простір, де ми можемо нарешті почути себе, а не лише звуки сирен. Це важкий процес «декомпресії», але тільки пройшовши його, ми зможемо побудувати щось триваліше, ніж плани на вечір.