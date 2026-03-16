Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Завтра в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості

Графіки застосовуватимуть з 17:00 до 22:00 години.

Фото: Ігор Чайка / Facebook

Завтра, 17 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

В компанії наголошують, що активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00. "Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Будь ласка, не вмикайте у вечірні години кілька потужних електроприладів одночасно!" – наголошують в "Укренерго".

Читайте також
