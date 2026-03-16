Завтра в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості

Завтра, 17 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

В компанії наголошують, що активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00. "Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Будь ласка, не вмикайте у вечірні години кілька потужних електроприладів одночасно!" – наголошують в "Укренерго".