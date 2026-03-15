У понеділок графіки відключень світла діятимуть із 17:00 для всіх регіонів України

У всіх регіонах України в понеділок, 16 березня, з 17:00 для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, для промислових – обмеження потужності.

Про це повідомило Укренерго.

"16 березня в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться в повідомленні.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго.

Як повідомлялося, 14 березня через нові атаки росіян у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях були знеструмлення.