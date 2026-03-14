Міненерго: через нічну атаку РФ у Києві та шести областях України є знеструмлення

У частині регіонів України посилені заходи обмеження споживання.

Міненерго: через нічну атаку РФ у Києві та шести областях України є знеструмлення
Уночі 14 березня російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру столиці та Київської області. Також через обстріли вздовж лінії фронту, пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура в інших регіонах.

Про це повідомляє Міненергетики.

"Цієї ночі ворог знову здійснив комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру м.Києва та області. Внаслідок цього, а також через обстріли вздовж лінії фронту, пошкоджень зазнала й енергетична інфраструктура в інших регіонах. Через це на ранок є знеструмлені споживачі в м. Київ, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях", – ідеться у повідомленні міністерства. 

Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, рятувальники та енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло споживачам. 

Через масований обстріл РФ у частині регіонів України посилені заходи обмеження споживання. 

З 8:00 запроваджені графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості. 

"Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами сьогодні варто перенести на денний час – з 11:00 до 16:00. Це період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Однак, якщо наразі у вашому регіоні діють погодинні відключення, будь ласка – споживайте електроенергію максимально ощадливо. Коли світло з’являється за графіком – не вмикайте кілька потужних приладів одночасно", – додають в "Укренерго".

Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

