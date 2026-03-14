ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів РФ на Сумщині троє постраждалих

Ворог завдав майже 80 обстрілів по 35 населених пунктах Сумщини.

наслідки удару РФ по Сумській громаді
Фото: Сумська ОВА

Упродовж доби російська армія завдала 80 обстрілів по 35 населених пунктах Сумської області. Унаслідок ворожих атак троє поранених цивільних.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Глухівській громаді внаслідок удару КАБами постраждали жінки 31 і 43 років та 45-річний чоловік. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі.

У Сумській громаді пошкоджені приватні будинки та автомобілі. У Шосткинській громаді пошкоджено  багатоквартирний будинок.

"Тростянецька, Миколаївська сільська громади – приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі; – Зноб-Новгородська громада – зруйнований приватний будинок, господарчі споруди; – Середино-Будська громада – приватний будинок; – Білопільська громада – легкові автомобілі; – Краснопільська громада – об’єкт інфраструктури", – зазначає Григоров.

З прикордонних територій Сумщини евакуйовано 54 людини. Повітряна тривога тривала 22 години 44 хвилини.

