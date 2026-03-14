Унаслідок обстрілів РФ на Сумщині троє постраждалих

Упродовж доби російська армія завдала 80 обстрілів по 35 населених пунктах Сумської області. Унаслідок ворожих атак троє поранених цивільних.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
У Глухівській громаді внаслідок удару КАБами постраждали жінки 31 і 43 років та 45-річний чоловік. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі.
У Сумській громаді пошкоджені приватні будинки та автомобілі. У Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок.
"Тростянецька, Миколаївська сільська громади – приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі; – Зноб-Новгородська громада – зруйнований приватний будинок, господарчі споруди; – Середино-Будська громада – приватний будинок; – Білопільська громада – легкові автомобілі; – Краснопільська громада – об’єкт інфраструктури", – зазначає Григоров.
З прикордонних територій Сумщини евакуйовано 54 людини. Повітряна тривога тривала 22 години 44 хвилини.