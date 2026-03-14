Суспільство / Війна

Через російські атаки по Запорізькій області загинула людина, семеро поранені

Упродовж доби окупанти завдали 780 ударів по області.

наслідки атаки РФ по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок російських атак на Запорізький та Пологівський райони одна людина загинула, ще семеро дістали поранень.

Як повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, загалом упродовж доби окупанти завдали 780 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 15 авіаударів по Веселянці, Григорівці, Новоолександрівці, Любицькому, Микільському, Оріхову, Широкому, Копанях, Новоселівці, Чарівному, Воздвижівці, Долинці, Рівному.

Ще 558 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Новоолександрівку, Лисогірку, Вільнянку, Марʼївку, Долинське, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Чарівне, Святопетрівку, Зелене, Оленокостянтинівку, Варварівку, Добропілля, Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Оріхову, Залізничному, Щербаках та Мирному.

203 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Зеленому, Варварівці, Добропіллю.

Надійшло 71 повідомлення про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автівок.

