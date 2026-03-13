Після удару по нафтобазі в РФ повністю згоріли два резервуари з паливом

Два резервуари з паливом повністю вигоріли після удару по нафтобазі в РФ.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на супутниковий знімок.

Ще один резервуар, розташований між ними, зазнав серйозних пошкоджень.

Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії. Там розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомляв про пожежу площею 3,8 тис. кв. м. на нафтобазі внаслідок атаки дронів вночі на 12 березня.