Після удару по нафтобазі в РФ повністю згоріли два резервуари з паливом

Два резервуари з паливом повністю вигоріли після удару по нафтобазі в РФ.
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на супутниковий знімок.
Ще один резервуар, розташований між ними, зазнав серйозних пошкоджень.
Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії. Там розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.
Оперативний штаб Краснодарського краю повідомляв про пожежу площею 3,8 тис. кв. м. на нафтобазі внаслідок атаки дронів вночі на 12 березня.
- СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні РФ — нафтоперекачувальну станцію «Тихорецьк». Про це LB повідомили джерела у відомстві. Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції «Тихорецьк» в однойменному населеному пункті Краснодарського краю РФ.