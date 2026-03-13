На Хмельниччині викрили керівника благодійної організації, який використовував пожертви на потреби армії для власного збагачення.

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

За матеріалами справи, фігурант привласнив понад мільйон гривень, які були призначені для закупівлі транспорту для військових.

Як встановило слідство, у 2024 році чоловік відкрив спеціальний банківський рахунок для збору коштів на автомобілі для захисників. У такий спосіб йому вдалося зібрати 700 тис. грн, проте всі ці кошти він витратив на власні потреби. Крім того, зловмисник ошукав двох військовослужбовців: під приводом допомоги у придбанні автівки він переконав їх передати йому ще 400 тис. грн. У результаті захисники не отримали транспортний засіб, необхідний для виконання бойових завдань.

Поліцейські оголосили керівнику фонду підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.