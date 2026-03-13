На Дніпропетровщині російська армія атакувала два райони

Росіяни упродовж дня 13 березня атакували майже 20 разів два райони Дніпропетровської області. Унаслідок атак постраждала людина.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. Ворог майже 20 разів атакував два райони області артилерією та безпілотниками", – ідеться у повідомленні.

У Нікопольському районі під ударом були сам Нікополь, Червоногригорівська, Покровська і Марганецька громади. Пошкоджені агрофірма, приватний будинок і господарська споруда.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Межівській та Дубовиківській громадах. Пошкоджені інфраструктура, оселя та будівля, що не експлуатується. Поранений 37-річний чоловік.