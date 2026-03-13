В ОГП ідентифікували 13 колаборантів, які вчиняли воєнні злочини під час окупації Ізюму Харківської області

В Україні ідентифікували осіб 13 колаборантів, які під час окупації міста Ізюм вчиняли воєнні злочини. Серед них – 11 бойовиків, депутат так званої "ЛНР" та голова "Союзу кінематографістів ДНР".

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За інформацією прокуратури, з 2014 року ці чоловіки свідомо обрали бік ворога, демонструючи у соцмережах захоплення СБУ в Луганську. У 2022 році їхня діяльність перетворилася на відкрите переслідування українців.

Під час окупації Ізюму колаборанти грабували та катували людей, утримуючи їх у металевих контейнерах без їжі й води. Побиттям і погрозами вони вибивали інформацію про ветеранів АТО та військових.

Всі злочини документувалися на відео для створення пропагандистських роликів про «ліквідацію бандерівців», а за це колаборанти отримували системні заохочення та підвищення по службі, зокрема від вищого політичного керівництва РФ.

Серед жертв – 46-річний пластун та помічник депутата Ізюмської міськради, якого жорстоко побили, застрелили в обличчя, а тіло викинули біля залізничного переїзду.

Фото: ОГП

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури усім 13 підозрюваним повідомлено про підозру в державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни.