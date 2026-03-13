Право

До 15 років тюрми засудили ще трьох зрадників, які воювали проти ЗСУ на Донбасі

Зрадники потрапили в полон до Сил оборони на Слов'янському напрямку.

Фото: Pixabay

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще троє зрадників, що воювали на боці рашистів.

Про це повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, зловмисники потрапили у полон до Сил оборони під час безперервних боїв на Слов’янському напрямку.

Одним із засуджених є мешканець Одещини, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до РФ, а в лютому 2024 року уклав контракт з міноборони країни-агресора.

Після нетривалого курсу підготовки на полігонах московської області й тимчасово окупованої території Луганщини, зрадника відправили облаштовувати позиції рашистів у районі Кремінної.

Згодом його підрозділ перекинули до Верхньокам’янського атакувати українські війська на Сіверському напрямку.

Також серед засуджених двоє мешканців тимчасово окупованих районів Луганщини, які приєдналися до 7-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

У складі ворожого з’єднання зрадники брали участь у захопленні Сіверськодонецька та Рубіжного. Далі їх відрядили на Слов’янський напрямок, де згодом потрапили у полон як єдині вцілілі зі свого підрозділу.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській, Дніпропетровській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

