Генпрокурор: на Дніпропетровщині викрили схеми розкрадання на зведенні фортифікацій

На Дніпропетровщині викрили схему розкрадання на фортифікаціях

Правоохоронці викрили викрили схеми розкрадання грошей на фортифікаціях у Дніпропетровській області. Збитки державі становлять понад 14 млн грн.

Про це у телеграмі розповів генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

«Одна військова частина. Дві схеми. П’ятеро підозрюваних. Понад 14 млн грн збитків державі», – написав він.

За словами Кравченка, у 2024 році посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами.

«Схема проста: підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни у них завищували приблизно на 20% від ринку. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували. При цьому матеріали для оборонних позицій фактично закуповували значно дешевше», – зазначив прокурор.

Він заявив, що один із епізодів організував командир військової частини у званні полковника.

Фото: Офіс генпрокурора У Дінпропетровській області викрили схеми розкрадання на фортифікаціях

За два місяці (травень-червень 2024 року) державі завдано 7,3 млн грн збитків. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

В іншому епізоді брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн грн.

Фото: Офіс генпрокурора У Дніпропетровській області викрили схему розкрадання на фортифікаціях

Трьом підозрюваним уже обраил запобіжні заходи, ще один перебуває в лікарні.

Слідство триває.

Перевіряють причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень.