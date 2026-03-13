Генпрокурор: на Дніпропетровщині викрили схеми розкрадання на зведенні фортифікацій

Правоохоронці викрили викрили схеми розкрадання грошей на фортифікаціях у Дніпропетровській області. Збитки державі становлять понад 14 млн грн.
Про це у телеграмі розповів генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
«Одна військова частина. Дві схеми. П’ятеро підозрюваних. Понад 14 млн грн збитків державі», – написав він.
За словами Кравченка, у 2024 році посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами.
«Схема проста: підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни у них завищували приблизно на 20% від ринку. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували. При цьому матеріали для оборонних позицій фактично закуповували значно дешевше», – зазначив прокурор.
Він заявив, що один із епізодів організував командир військової частини у званні полковника.
За два місяці (травень-червень 2024 року) державі завдано 7,3 млн грн збитків. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
В іншому епізоді брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн грн.
Трьом підозрюваним уже обраил запобіжні заходи, ще один перебуває в лікарні.
Слідство триває.
Перевіряють причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень.