Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаПраво

Генпрокурор: на Дніпропетровщині викрили схеми розкрадання на зведенні фортифікацій

Йдеться про понад 14 млн грн збитків державі.

Генпрокурор: на Дніпропетровщині викрили схеми розкрадання на зведенні фортифікацій
На Дніпропетровщині викрили схему розкрадання на фортифікаціях
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили викрили схеми розкрадання грошей на фортифікаціях у Дніпропетровській області. Збитки державі становлять понад 14 млн грн. 

Про це у телеграмі розповів генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

«Одна військова частина. Дві схеми. П’ятеро підозрюваних. Понад 14 млн грн збитків державі», – написав він. 

За словами Кравченка, у 2024 році посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами.

«Схема проста: підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни у них завищували приблизно на 20% від ринку. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували. При цьому матеріали для оборонних позицій фактично закуповували значно дешевше», – зазначив прокурор. 

Він заявив, що один із епізодів організував командир військової частини у званні полковника.

У Дінпропетровській області викрили схеми розкрадання на фортифікаціях
Фото: Офіс генпрокурора
У Дінпропетровській області викрили схеми розкрадання на фортифікаціях

За два місяці (травень-червень 2024 року) державі завдано 7,3 млн грн збитків. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

В іншому епізоді брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн грн.

У Дніпропетровській області викрили схему розкрадання на фортифікаціях
Фото: Офіс генпрокурора
У Дніпропетровській області викрили схему розкрадання на фортифікаціях

Трьом підозрюваним уже обраил запобіжні заходи, ще один перебуває в лікарні. 

Слідство триває.

Перевіряють причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies