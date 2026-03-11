Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Кіровоградщині суддю і посадовця громади викрили на хабарі за закриття справи про нетверезе водіння

Суддя допоміг підмінити свідчення у справі.

На Кіровоградщині суддю і посадовця громади викрили на хабарі за закриття справи про нетверезе водіння
затримання підозрюваних
Фото: НАБУ

НАБУ і САП спільно з Нацполіцією викрили корупційну схему в одному з районних судів Кіровоградської області. 

Як ідеться на сайті Антикорбюро, суддя разом із заступником голови ОТГ налагодили механізм отримання хабарів за винесення «потрібних» судових рішень.

У грудні 2025 року на розгляд судді потрапив протокол про керування автомобілем у стані сп’яніння. Водій, щоб уникнути відповідальності, звернувся за допомогою до посадовця ОТГ, а той погодився стати посередником у передачі грошей. Щоб майбутнє рішення мало хоч якийсь законний вигляд, суддя проінструктував водія надати неправдиві пояснення: нібито поліція зупинила його не через алкоголь, а через вимкнене світло фар.

На підставі цих свідчень суддя офіційно закрив провадження. Одразу після ухвалення рішення посередник отримав хабар, частину якого передав судді, а решту залишив собі.

За інформацією НАБУ, обом фігурантам інкримінують прийняття неправомірної вигоди. 

﻿
