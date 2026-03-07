​Трьох жителів Буковини засудили до 15 років за ґратами за диверсії на залізниці

Троє жителів Буковини, які підпалювали релейні шафи на залізниці, отримали по 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Зазначається, що у вересні 2024 року троє молодиків віком від 18 до 21 року, шукаючи легкий заробіток, погодилися підпалювати релейні шафи на залізниці. Вони отримували завдання через Telegram-бот, узгоджували об’єкти з так званим «роботодавцем» і діяли за його інструкціями.

Перший підпал здійснили двоє братів – вони облили бензином і підпалили релейну шафу на залізничній станції в Чернівецькій області.

Другий підпал здійснили утрьох, разом із 18-річним знайомим. За це вони отримали 24 000 грн.

Суди першої та апеляційної інстанцій визнали їх винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України – вчинення диверсії за попередньою змовою групою осіб.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора: призначене судом першої інстанції покарання у вигляді 15 років позбавлення волі кожному є справедливим та співмірним скоєному злочину.

Постанова набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.