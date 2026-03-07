На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ГоловнаПраво

​Трьох жителів Буковини засудили до 15 років за ґратами за диверсії на залізниці

Засуджені – двоє братів на їхній знайомий. 

​Трьох жителів Буковини засудили до 15 років за ґратами за диверсії на залізниці
Засуджені диверсанти
Фото: Офіс генпрокурора

Троє жителів Буковини, які підпалювали релейні шафи на залізниці, отримали по 15 років позбавлення волі. 

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора

Зазначається, що у вересні 2024 року троє молодиків віком від 18 до 21 року, шукаючи легкий заробіток, погодилися підпалювати релейні шафи на залізниці. Вони отримували завдання через Telegram-бот, узгоджували об’єкти з так званим «роботодавцем» і діяли за його інструкціями.

Перший підпал здійснили двоє братів – вони облили бензином і підпалили релейну шафу на залізничній станції в Чернівецькій області.

Другий підпал здійснили утрьох, разом із 18-річним знайомим. За це вони отримали 24 000 грн.

Суди першої та апеляційної інстанцій визнали їх винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України – вчинення диверсії за попередньою змовою групою осіб.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора: призначене судом першої інстанції покарання у вигляді 15 років позбавлення волі кожному є справедливим та співмірним скоєному злочину.

Постанова набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies