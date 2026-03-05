Правоохоронці запобігли теракту біля будівлі ТЦК на Донеччині

У СБУ розповіли, що контррозвідка запобігла ще одному теракту на об’єктах Сил оборони України. Затримали жінку, яку підозрюють у тому, що вона готувала підрив прифронтової будівлі ТЦК.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Розслідування встановило, що жінка мала закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) у контейнер для сміття біля входу до режимної установи. Далі російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати бомбу в годину пік.У момент вибуху підозювана збиралася на власному авто виїхати з області й далі рухатися у напрямку західного кордону, щоб втекти до РФ через треті країни.

Співробітники СБУ затримали агентку, коли вона прибула на локацію, щоб зустріти російський дрон, на борту якого росіяни мали передати СВП. На місці події у затриманої вилучили саморобну бомбу (майже 2 кг у тротиловому еквіваленті) з металевими елементами для збільшення радіусу ураження та мобільним телефоном для віддаленої активації.

Затриманою є завербована ворогом жителька Миколаївки Краматорського району. У поле зору окупантів вона потрапила, коли писала у чатах Телеграм-каналів про свої сподівання на повну окупацію регіону. Під час розслідування встановили, що агентка пропонувала куратору з РФ використовувати її помешкання як приховану «перевальну базу» для російських диверсійно-розвідувальних груп.

При обшуках у затриманої вилучили смартфон, з якого вона координувала свої дії з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки за фактами підготовки до вчинення теракту.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ нагадують: якщо вас або ваших знайомих намагається завербувати ворог або ви володієте інформацією про можливу діяльність російських спецслуб, потрібно повідомити у чат-бот «Спали» ФСБшника», за телефоном 0 800 501 482 або на еmail: [email protected].