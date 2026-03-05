Сьогодні СБУ почне безпекові заходи у Львові. Вони триватимуть декілька днів

Сьогодні, 5 березня, Служба безпеки України почне безпекові заходи у Львові, які триватимуть до 9 березня.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Львівській області.

«Служба безпеки проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Львів, які триватимуть з 5 по 9 березня цього року. До безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції та Національної гвардії України», – розповіли там.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

У СБУ кажуть, що метою цих заходів є виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки людей в умовах російської збройної агресії проти України.

Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану і під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів та огляд автомобілів. Якщо виникнуть обґрунтовані підозри щодо окремих осіб, то їх можуть перевіряти додатково.

Водночас оглядатимуть території та приміщення загального користування для виявлення заборонених предметів.

«СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години», – зазначили у спецслужбі і додали, що у своїй діяльності дотримуються принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.