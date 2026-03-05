У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Дві жінки загинули внаслідок удару окупантів по Харківщині

Атаки стались в Куп'янському та Богодухівському районах.

Фото: З відкритих джерел

4 березня, внаслідок удару російської армії по Харківщині загинули дві людини.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, ворожі війська атакували с. Водяне, Куп’янського району. Загинула 27-річна жінка. Тип озброєння встановлюється.

Крім того, сьогодні вдень збройні сили РФ здійснили мінометний обстріл с. Клинова-Новоселівка, Богодухівського району. 64-річна жінка, яка в цей момент перебувала на вулиці, загинула на місці.

  • На Харківщині за добу внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них – дитина. Також обстрілами пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
