Дві жінки загинули внаслідок удару окупантів по Харківщині

4 березня, внаслідок удару російської армії по Харківщині загинули дві людини.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, ворожі війська атакували с. Водяне, Куп’янського району. Загинула 27-річна жінка. Тип озброєння встановлюється.
Крім того, сьогодні вдень збройні сили РФ здійснили мінометний обстріл с. Клинова-Новоселівка, Богодухівського району. 64-річна жінка, яка в цей момент перебувала на вулиці, загинула на місці.
- На Харківщині за добу внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них – дитина. Також обстрілами пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.