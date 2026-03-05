Дві жінки загинули внаслідок удару окупантів по Харківщині

Атаки стались в Куп'янському та Богодухівському районах.

4 березня, внаслідок удару російської армії по Харківщині загинули дві людини.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, ворожі війська атакували с. Водяне, Куп’янського району. Загинула 27-річна жінка. Тип озброєння встановлюється.

Крім того, сьогодні вдень збройні сили РФ здійснили мінометний обстріл с. Клинова-Новоселівка, Богодухівського району. 64-річна жінка, яка в цей момент перебувала на вулиці, загинула на місці.