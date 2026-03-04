Головне за середу, 4 березня: понад 100 боєзіткнень, ракетні удари по Дніпру та Одещині, подорожчання пального

Бойові дії на Донеччині, 106 бойових зіткнень, ворожі обстріли, участь Росії у Венеційському бієнале, війна на Близькому Сході. Яким запам’ятається 1470-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 березня відбулося 106 бойових зіткнень.

Найбільше атак було на Покровському напрямку - 15, та Гуляйпільському - 14 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 березня – в новині.

4 березня Росія завдала ракетного удару по півдню Одещини, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

За його словами, під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури. Внаслідок удару пошкоджена адміністративна будівля.

«На жаль, за попередньою інформацією, троє людей постраждали, серед них двоє дітей. Всі у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога. Дані щодо постраждалих уточнюються», - додав Кіпер.

Згодом Кіпер повідомив, що кількіст потерпілих зросла до чотирьох осіб. Одна людина у важкому стані.

Армія РФ завдала ракетного удару по місту Дніпро, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Попередньо, ніхто не постраждав", – ідеться у повідомленні.

Наслідки атаки уточнюються.

Зустріч у форматі Україна-США-Росія, проведення якої очікували на початку березня, наразі не відбудеться - її відклали, передає «Інтерфакс-Україна».

Попри попередні сподівання на активізацію діалогу, підготовка до нового раунду фактично призупинена. Раніше Володимир Зеленський припускав, що чергова зустріч може відбутися 5-6 березня в Абу-Дабі (ОАЕ). Оптимізм щодо проведення переговорів зріс наприкінці лютого після консультацій української групи у складі Рустема Умєрова та Давида Арахамії з представниками Дональда Трампа — Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. Тоді сторони обговорювали можливість продовження переговорів, які раніше проходили в Женеві та Абу-Дабі.

Зеленський наголошував, що Україна воліла б бачити майданчиком для перемовин європейське місто, як-от Женеву, Відень або Ватикан, оскільки війна триває на європейському континенті. Також як нейтральну сторону розглядали Туреччину.

Одним із ключових очікувань від майбутньої зустрічі президент називав новий обмін полоненими.

Більше інформації – в новині.

Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів через різке подорожчання бензину та дизельного пального на початку березня.

Комітет має з’ясувати, чи є зростання цін у мережах АЗС результатом чесної конкуренції, чи оператори порушили законодавство.

Водночас у АМКУ нагадали, що ціни на пальне в Україні не регулюються державою. Оскільки внутрішній ринок повністю залежить від імпорту, вартість пального для українських споживачів напряму пов'язана зі світовими котируваннями на нафту, які останніми днями суттєво зросли. В АМКУ також зауважили, що тенденція до подорожчання нафтопродуктів зараз має загальноєвропейський характер.

4 березня організатори Венеційського бієнале офіційно оголосили про цьогорічних учасників. Участь Росії офіційно затверджена.

Художниця, публіцистка, письменниця Катерина Марголіс у своєму пості у фейсбуці із посиланням на відкриті джерела організаторів написала про тих, хто стоїть за російським проєктом.

Як писало LB.ua раніше, пресслужба бієнале від коментарів відмовляється. Російський проєкт має назву «Дерево, що пускає коріння в небо». Водночас у професійних колах уже лунає критика щодо символізму та контексту цієї участі на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Участь російського павільйону в одному з найпрестижніших мистецьких форумів світу вже викликає запитання щодо зв’язків його представників із державними та силовими структурами Росії. Росія вперше з 2022 вертається у Венецію.

LB.ua написало запити до Міністерства культури, а також до Посольства України в Італії. В Мінкульті наразі відповіли, що готують спільну заяву та план дій з МЗС, про який незабаром повідомлять. Від Посольства України в Італії ми ще чекаємо на коментар.

Тримаймося!