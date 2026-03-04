АМКУ почав перевірку мереж АЗС через стрибок цін на пальне

Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів через різке подорожчання бензину та дизельного пального на початку березня.
Про це повідомила пресслужба АМКУ.
Комітет має з’ясувати, чи є зростання цін у мережах АЗС результатом чесної конкуренції, чи оператори порушили законодавство.
У межах розслідування 4 березня АМКУ надіслав учасникам ринку офіційні вимоги щодо надання інформації про причини перегляду цінників. Для надання пояснень встановили максимально стислі терміни. Після отримання даних Комітет проведе оперативний аналіз і, у разі виявлення ознак змови або зловживань, відреагує.
Водночас у АМКУ нагадали, що ціни на пальне в Україні не регулюються державою. Оскільки внутрішній ринок повністю залежить від імпорту, вартість пального для українських споживачів напряму пов'язана зі світовими котируваннями на нафту, які останніми днями суттєво зросли.
В АМКУ також зауважили, що тенденція до подорожчання нафтопродуктів зараз має загальноєвропейський характер.
- Ціни на нафтопродукти на світових ринках зазнали змін через війну в Ірані, який атакував провідних експортерів нафти і ускладнив своїми діями рух Ормузькою протокою.
- Ця протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти. Вона з’єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці — таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати — із Оманською затокою та Аравійським морем.