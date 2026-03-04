ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаЕкономікаБізнес

АМКУ почав перевірку мереж АЗС через стрибок цін на пальне

Будуть з’ясовувати, чи є порушення законодавства.

АМКУ почав перевірку мереж АЗС через стрибок цін на пальне
АЗС
Фото: squarell.com

Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів через різке подорожчання бензину та дизельного пального на початку березня. 

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Комітет має з’ясувати, чи є зростання цін у мережах АЗС результатом чесної конкуренції, чи оператори порушили законодавство.

У межах розслідування 4 березня АМКУ надіслав учасникам ринку офіційні вимоги щодо надання інформації про причини перегляду цінників. Для надання пояснень встановили максимально стислі терміни. Після отримання даних Комітет проведе оперативний аналіз і, у разі виявлення ознак змови або зловживань, відреагує.

Водночас у АМКУ нагадали, що ціни на пальне в Україні не регулюються державою. Оскільки внутрішній ринок повністю залежить від імпорту, вартість пального для українських споживачів напряму пов'язана зі світовими котируваннями на нафту, які останніми днями суттєво зросли. 

В АМКУ також зауважили, що тенденція до подорожчання нафтопродуктів зараз має загальноєвропейський характер.

  • Ціни на нафтопродукти на світових ринках зазнали змін через війну в Ірані, який атакував провідних експортерів нафти і ускладнив своїми діями рух Ормузькою протокою.
  • Ця протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти. Вона з’єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці — таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати — із Оманською затокою та Аравійським морем.
﻿
