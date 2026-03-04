Свириденко: Уряд забезпечив повні виплати зимової допомоги для вразливих категорій

Загалом 410 тисяч українців отримають зимову допомогу по 6 500 грн.

Виплати одноразової допомоги у розмірі 6 500 грн для вразливих категорій українців будуть здійснені у повному обсязі, повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Допомога нараховується тим, хто подав заявки наприкінці 2025 року та ще не отримав кошти. Наразі мова йде про 50 721 отримувача, виплати яким будуть профінансовані найближчим часом.

Затримка виплат була пов’язана із завершенням бюджетного року та закриттям рахунків. Загальна потреба для виплат становить майже 330 млн грн, і кошти на програму передбачені в повному обсязі.

Станом на сьогодні вже виплати отримали 374 тисячі осіб на загальну суму 2,43 млрд грн.

Отримувачами коштів стануть діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю у прийомних сім’ях, діти та дорослі внутрішньо переміщені особи з інвалідністю, а також самотні пенсіонери.