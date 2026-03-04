На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У частині регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних відключень

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

У частині регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних відключень
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Завтра, 5 березня, у частині регіонів України з 8:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему "Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголошують у компанії.

Фото: Укренерго

В "Укренерго" наголошують, коли електроенергія з’являється за графіком – споживайте її ощадливо.

