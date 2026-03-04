У частині регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних відключень

Завтра, 5 березня, у частині регіонів України з 8:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему "Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголошують у компанії.

Фото: Укренерго

В "Укренерго" наголошують, коли електроенергія з’являється за графіком – споживайте її ощадливо.