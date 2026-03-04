У Раді пояснили причини зростання цін на пальне і обіцяли контролювати відсутність змови

Зростання вартості пального на українських АЗС пов'язано з впливом зовнішніх ринків, вважають там.

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики і валюта. Дефіциту пального в країні зараз немає, повідомив Комітет з питань енергетики і ЖКГ Верховної Ради. Там пов'язали зростання цін зі впливом зовнішніх ринків, оскільки Україна значною мірою імпортує нафтопродукти.

У пресслужбі ВР повідомили, що закон "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів", що чинний в Україні, передбачає системне рішення для формування резерву пального. Зокрема, створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів, з яких чверть може зберігатися в країнах Євросоюзу.

Використовувати резерв буде можна лише в випадку кризи і не для комерційної діяльності. Закон набирає чинності поетапно, і фізичне наповнення резервів відбуватиметься поступово.

"Механізм стратегічного резерву ще не застосовується для інтервенцій на ринку, оскільки триває етап його формування. Відповідно, нинішня цінова ситуація не пов’язана з використанням резервів. Після формування відповідний резерв стане додатковим стабілізуючим фактором на енергетичному ринку", – повідомили в ВР.

Там додали, що до того, як повноцінно запрацює механізм запасів, держава використовуватиме такі механізми:

постійний моніторинг цін, маржі та обсягів постачання;

координація з основними трейдерами щодо стабільності імпорту й логістики;

контроль за дотриманням конкурентного законодавства та недопущення змови;

диверсифікація джерел постачання через європейські напрямки.

Станом на ранок 3 березня ціни на пальне в популярних українських мережах АЗС зросли на 2 гривні за літр, пише РБК-Україна.

Зростання вартості пального спостерігається не лише в Україні.

Внаслідок обстрілів Тегераном низки нафтових об'єктів на Аравійському півострові, а також проблем з проходженням суден критично важливою Ормузькою протокою ціни на енергоносії зазнали найбільшого зростання за тривалий час. Зокрема газ на європейських та азійських ринках подорожчав одразу на 50%.

В Україні цими днями газ здорожчав на 20 % – це найбільше зростання з минулорічного червня.



