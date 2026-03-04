Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
У Раді пояснили причини зростання цін на пальне і обіцяли контролювати відсутність змови

Зростання вартості пального на українських АЗС пов'язано з впливом зовнішніх ринків, вважають там. 

У Раді пояснили причини зростання цін на пальне і обіцяли контролювати відсутність змови
Фото: Зоряна Стельмах

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики і валюта. Дефіциту пального в країні зараз немає, повідомив Комітет з питань енергетики і ЖКГ Верховної Ради. Там пов'язали зростання цін зі впливом зовнішніх ринків, оскільки Україна значною мірою імпортує нафтопродукти. 

У пресслужбі ВР повідомили, що закон "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів", що чинний в Україні, передбачає системне рішення для формування резерву пального. Зокрема, створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів, з яких чверть може зберігатися в країнах Євросоюзу. 

Використовувати резерв буде можна лише в випадку кризи і не для комерційної діяльності. Закон набирає чинності поетапно, і фізичне наповнення резервів відбуватиметься поступово.

"Механізм стратегічного резерву ще не застосовується для інтервенцій на ринку, оскільки триває етап його формування. Відповідно, нинішня цінова ситуація не пов’язана з використанням резервів. Після формування відповідний резерв стане додатковим стабілізуючим фактором на енергетичному ринку", – повідомили в ВР.

Там додали, що до того, як повноцінно запрацює механізм запасів, держава використовуватиме такі механізми:

  • постійний моніторинг цін, маржі та обсягів постачання;
  • координація з основними трейдерами щодо стабільності імпорту й логістики;
  • контроль за дотриманням конкурентного законодавства та недопущення змови;
  • диверсифікація джерел постачання через європейські напрямки.

Станом на ранок 3 березня ціни на пальне в популярних українських мережах АЗС зросли на 2 гривні за літр, пише РБК-Україна

Зростання вартості пального спостерігається не лише в Україні. 

Внаслідок обстрілів Тегераном низки нафтових об'єктів на Аравійському півострові, а також проблем з проходженням суден критично важливою Ормузькою протокою ціни на енергоносії зазнали найбільшого зростання за тривалий час. Зокрема газ на європейських та азійських ринках подорожчав одразу на 50%.  

В Україні цими днями газ здорожчав на 20 % – це найбільше зростання з минулорічного червня.


﻿
